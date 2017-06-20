Юные атлеты УФО встретятся на спартакиаде в Тюмени

IV межрегиональная детско-юношеская спартакиада Всероссийского общества инвалидов Уральского федерального округа проходит в Тюмени с 20 по 24 июня.

Участие в соревнованиях примут сборные команды региональных организаций ВОИ УФО – юные спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата. В программе: соревнования по спортивному ориентированию, туризму, киберспортивным играм, парабадминтону, настольному теннису и легкой атлетике, которая традиционно включает бег (60, 100 и 200 м), заезды на колясках (60 и 200 м), толкание ядра, метание флаера, прыжки в длину и эстафету. Победителей определят как в общекомандных, так и в личных зачетах.

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21 июня в 14 часов на базе детско-юношеского центра "Авангард" в Тюмени состоится торжественное открытие спартакиады.

Детально продумана и досуговая часть Спартакиады. Юных атлетов ждут развлекательная программа "Затейники", творческие мастерские "Гончарное чудо" (мастер Татьяна Столярова) и "Резьба по дереву" (мастер Михаил Бабкин), а также парк интерактивных чудес "Эврика" и военно-патриотическая игра "Танковый турнир ТТ-72".

24 июня в 10 часов – закрытие спартакиады и награждение (гостиница "Арена"), сообщает voi-72.ru.