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Пропавшие в Тюмени мама и дочка просто загостились

12:49 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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Установлено местонахождение Вайды Лошмановой 1985 года рождения и ее дочери Анжелики 2006 года рождения.

Установлено, 12 июня женщина с ребенком ушли из дома, расположенного по Червишевскому тракту в Тюмени, после чего на связь с родными не выходили. Родственники пропавших обратились в правоохранительные органы. Все эти дни их разыскивали следственные органы Следственного комитета России по Тюменской области совместно с органами регионального управления МВД.

Вечером 19 июня местонахождение пропавших было установлено, женщина пояснила, что они с дочерью гостили у знакомого. Они подробно опрошены об обстоятельствах их ухода, кроме того они пояснили, что в отношении них каких-либо противоправных действий не совершалось.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СКР по области.     

Теги: следственный комитет , пропал человек

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