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Транспортники России обсудят в Тюмени безопасность пассажирских перевозок

15:37 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
gagauzinfo.md

Общероссийская конференция "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным городским электрическим транспортом как ключевой элемент государственной транспортной политики" пройдет в Тюмени 22-23 июня. 

Конференция проводится в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". 

Как обеспечить комфорт и безопасность пассажиров городского транспорта, достаточно ли эффективны действующие законы и правила в сфере пассажирских перевозок, каковы основные проблемы транспортных компаний и чем больше всего недовольны пассажиры, используют ли в России современные методики исследования транспортного спроса, чтобы создавать маршрутные сети в городах, - эти и другие темы обсудят участники конференции - представители федеральных органов исполнительной власти, в том числе Министерства транспорта, руководители органов исполнительной власти более 20 субъектов Российской Федерации и городов России, представители ведущих научно-исследовательских и экспертных организаций. 

На конференции выступят эксперты, состоятся дискуссионные сессии и интерактивная сессия – серия командно-штабных игр "Оптимизация маршрутной сети пассажирского транспорта". Организаторы планируют наиболее эффективно преподнести участникам опыт и инновации в сфере организации и безопасности дорожного движения. 

Участники смогут обменяться опытом и обсудить перспективные предложения по созданию комфортной городской среды. Будут представлены успешные примеры взаимодействия властей с экспертными и общественными организациями, о которых расскажут гражданские активисты из Екатеринбурга и Красноярска. Отдельная сессия будет посвящена инновациям: Москва представит проект "Магистраль", полностью изменивший маршрутную сеть столицы, а центр "Сколково" - транспортную концепцию, в которой нашлось место беспилотному автобусу "Матрешка".

Теги: перевозка пассажиров , дорожное движение , общественный транспорт

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