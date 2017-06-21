На тюменский рынок деревянного домостроения придут новые технологии

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Лесопереработчиков Тюменской области заинтересовали возможности CLT-панелей, позволяющих возводить многоэтажные деревянные дома.

Это многослойные клееные деревянные панели из щитов хвойных и лиственных пород. В мире использование такого строительного материла резко возросло в начале 2000 годов за счет популяризации экостроительства, увеличения эффективности и улучшения маркетинговой политики.

Опыт строительства многоэтажных жилых домов и общественных зданий с помощью CLT-панелей накоплен в Европе и мире. Самыми высокими зданиями из дерева являются десятиэтажный жилой дом в Австралии, 14-этажный жилой дом в Норвегии, 17-этажное студенческое общежитие в Канаде. В 2017 году в одном из штатов США запланировано строительство первого в стране высотного здания из деревянных перекрестно-клееных панелей (CLT). В 11-этажном здании высотой 45 метров планируют разместить как жилые субсидируемые квартиры, так и офисы двух банков.

В России производство CLT-панелей запущено в 2012 году в Санкт-Петербурге. А в 2018 году в Вологодской области планируется строительство первого в России крупного завода по производству CLT-панелей.

Предполагается, что данные технологии позволят перейти от индивидуального к массовому деревянному домостроению, что заложено в стратегии развития деревянного домостроения в России до 2030 года. Она предусматривает стимулирование спроса на деревянные дома заводского изготовления, сведение ограничений на госзакупки импортной продукции лесопромышленного комплекса, разработку программы продвижения продукции из дерева. Этот материал может быть востребован при строительстве жилья, школ, домов для детей-сирот, фельдшерско-акушерских пунктов, многофункциональных центров и других социальных объектов.

В 2017 году министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Минпромторга Денис Мантуров договорились об объемах деревянного домостроения в России: около 30% новых жилых домов в стране, финансируемых из федерального бюджета, будут деревянными.

Тюменские лесопереработчики также взяли перспективное направление в разработку. Проведены переговоры с производителями оборудования для производства CLT-плит. Кроме того, ведутся переговоры с действующими производителями перекрестно-клеевых панелей в РФ. Разрабатывается вопрос поездки тюменской делегации на производства для обмена опытом, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Соб. инф.