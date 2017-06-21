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Командир взвода ТВВИКУ уверен в победе тюменцев на международных Армейских играх

11:13 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: На учебном полигоне ТВВИКУ стартовала эстафета «Безопасный маршрут»

Четыре команды борются за победу в отборочных соревнованиях международных Армейских игр-2017 в конкурсе "Безопасный маршрут" в Тюмени. Это сборная команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), 11 отдельная инженерная бригада Южного военного округа (Каменск-Шахтинский, Ростовская область), 187 межвидовой региональный учебный центр (г. Волжский, Волгоградская область) и 45 отдельная инженерная бригада Западного военного округа (п. Нахабино, Московская область). прошла в финал Всероссийского этапа соревнований Армейские игры в конкурсе "Безопасный маршрут". 

Командир взвода ТВВИКУ, старший лейтенант Александр Афанасьев уверен в том, что его команда станет лучшей. "Мы победим. Сомневаетесь? Конечно, соперники хорошо обучены, но и мы не слабые", - поделился он с корреспондентом агентства "Тюменская линия".

Достичь высокого результата, по его словам, тюменцам поможет хорошая тренировка. Все команды начали готовиться к играм за месяц. Для каждой было отведено определенное количество тренировок и время. Немаловажно и то, что соревнуются тюменцы на своей земле. Александр Афанасьев уверен, что это обязательно поможет им победить.

Каждая из команд-финалистов выступит в роли отряда обеспечения непосредственного движения танковых подразделений. На первом этапе эстафеты участникам необходимо обезвредить четыре противотанковых мины и обозначить брод специальными указателями. На втором этапе саперам необходимо сделать проход для танков в минном поле. На третьем этапе – установить пролет моста через водную преграду. На четвертом - восстановить участок разрушенного колонного пути, протяженностью 50 метров. На пятом – решить несколько технических задач. Специалисты полагают, что все задачи эстафеты потребуют от ее участников и профессионального мастерства, и умения быстро принимать правильные решения.

Напомним, на полигоне ТВВИКУ под Тюменью продолжаются отборочные соревнования "Безопасный маршрут".  Победители представят Россию на Армейских международных играх, которые пройдут в Тюменской области с 30 июля по 13 августа. 

Ирина Ромашкина

Теги: Армейские игры , Безопасный маршрут , ТВВИКУ
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