На учебном полигоне ТВВИКУ стартовала эстафета "Безопасный маршрут"

фото ИА "Тюменская линия"

Армейские международные игры – 2017 открываются в важное время, когда весь российский народ вспоминает жертв фашистской агрессии. Как никогда мы ощущаем, какой ценой достается мир и счастье на российской земле. Об этом на церемонии открытия Армейских игр в Тюмени заявил заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.

От имени и по поручению губернатора региона Владимира Якушева он приветствовал военных и напутствовал их на победу в финале. "Очень здорово, что есть высококлассные специалисты, которые обеспечивают нам это мирное небо над головой. Еще раз приветствую всех участников, особенно тех, кто выйдет соревноваться. Все вы готовились, рассчитываете на победу, и я от души желаю вам действительно ярких ощущений от соревнований и, безусловно, победы", - сказал Евгений Заболотный.

Сборная команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) прошла в финал Всероссийского этапа соревнований Армейские игры в конкурсе "Безопасный маршрут". Вместе с ними вышли на старт эстафеты протяженностью до одного километра, трасса которой разбита на учебном полигоне ТВВИКУ, еще три команды. С тюменцами будут соревноваться 11 отдельная инженерная бригада Южного военного округа (Каменск-Шахтинский, Ростовская область), 187 межвидовой региональный учебный центр (г. Волжский, Волгоградская область) и 45 отдельная инженерная бригада Западного военного округа (п. Нахабино, Московская область).

Полуфинальные испытания, в которых принимало участие 10 команд по 20 человек в каждой, состоялись 18 июня.

Каждая из команд-финалистов выступит в роли отряда обеспечения непосредственного движения танковых подразделений. На первом этапе эстафеты участникам необходимо обезвредить четыре противотанковых мины и обозначить брод специальными указателями. На втором этапе саперам необходимо сделать проход для танков в минном поле. На третьем этапе – установить пролет моста через водную преграду. На четвертом - восстановить участок разрушенного колонного пути, протяженностью 50 метров. На пятом – решить несколько технических задач. Специалисты полагают, что все задачи эстафеты потребуют от ее участников и профессионального мастерства, и умения быстро принимать правильные решения.

Армейские международные игры – 2017 призваны повысить престиж военной службы и одновременно поднять профессиональный уровень их участников. Организатором ежегодных состязаний выступило Минобороны РФ и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова, отмечающее в июне 60-летие.

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Ирина Ромашкина