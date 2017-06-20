Саперы проложат безопасный маршрут на состязаниях в Тюменской области

mil.ru

Более 400 специалистов инженерных войск Вооруженных Сил России примут участие во всеармейском конкурсе "Безопасный маршрут-2017", который впервые пройдет под Тюменью 21 июня.

Участники в составе саперной колонны преодолеют скоростной круг, насыщенный препятствиями. Перед стартом экипажи вертолетов Ми-8 выполнят дистанционное минирование трассы с применением системы ВСМ-1. Саперы будут состязаться в поиске, уничтожении противотанковых мин и создании безопасных коридоров для движения бронетехники. Над полигоном пролетят фронтовые бомбардировщики Су-24, которые нанесут условный ракетный удар по танковым колоннам.

Также команды будут соревноваться в преодолении противотанкового рва с использованием тяжелых механизированных мостов, разборе горящих лесных завалов.

Победители представят Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе, который пройдет под Тюменью с 30 июля по 13 августа. В нем также примут участие команды из Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Казахстана, Китая и Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны.

Напомним, что на АрМИ-2017 тюменцев увезут автобусы от СК "Центральный", расписание можно посмотреть здесь.