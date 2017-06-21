Дмитрий Евмененко: у Тюмени большой опыт в проведении таких соревнований, как Армейские игры

фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень имеет большой опыт в проведении подобных соревнований, таких как Армейские международные игры, также здесь находится военный инженерный вуз. Об этом в беседе с корреспондентом агентства "Тюменская линия" заявил начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник Дмитрий Евмененко.

Он рассказал, что полигон для игр возводили с нуля за 1,5-2 месяца. "Зрительские места, все здесь возводилось руками жителей Тюменской области, - подчеркнул он. - Мы очень хорошо подготовились, провели полуфинальные соревнования, в результате команда ТВВИКУ вышла в финал Всероссийского этапа соревнований Армейские игры в конкурсе "Безопасный маршрут" и должна достойно представить Тюменскую область на играх".

Международные соревнования тоже пройдут под Тюменью с 30 июля по 13 августа. "Для них мы существенно нарастим зрительскую базу. Если трасса уже готова на 100%, то мы будем дальше совершенствовать организационные вопросы", - сказал начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник и выразил уверенность, что сегодня тут будут все динамично, эффектно.

Инженерные войска - наиболее динамичный род войск. По словам Дмитрия Евмененко, военные инженеры выполняют важные задачи президента, в том числе в Сирии. В частности, задачи по разминированию Алеппо. "На полигоне в Тюмени будет показана часть тех боевых задач, которые мы выполняли в боевых условиях", - поделился начальник ТВВИКУ.

фото ИА "Тюменская линия"

Итог испытаний прогнозировать сложно, считает подполковник заместитель начальника пресс-службы Центрального военного округа Андрей Игнатьев. "Фаворитов много, им предстоит пройти сложные этапы. В ходе испытаний все решают мелочи и подготовка техники, слаженная работа бригад", - отметил он.

Андрей Игнатьев подчеркнул, что военные инженеры, в том числе иностранные, будут соревноваться на технике отечественного производства.

Влад Соколов, Ирина Ромашкина