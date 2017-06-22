Маршрут здоровья проложат на Цветном бульваре

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Мероприятие "Наш выбор – здоровье!", приуроченное к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, пройдет на Цветном бульваре 24 июня.

С 11 часов 30 минут до 15 часов жители Тюмени и гости города примут участие в работе спортивных, игровых и досуговых площадок, совершат увлекательное путешествие по станциям профилактического квеста "Маршрут здоровья", разгадают тайну зашифрованной фразы и получат призы.

Для желающих получить консультации нарколога, психолога, представителей правоохранительных органов и специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, а также бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ будут работать консультационные пункты.

В тот день можно стать участником интернет-флешмоба "Раскрась жизнь яркими красками!", который проводится до 26 июня, сообщает Областной центр профилактики и реабилитации.

Соб. инф.