Уровень трудоустройства в Викуловском районе стабильно высокий

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322 человека обратились за помощью в поиске работы в Центр занятости Викуловского района за первое полугодие 2017 года.

Как рассказала ведущий инспектор центра занятости Людмила Рябова, в среднем поиск работы для них занимает около трех с половиной месяцев. Всего на учете для поиска работы в районе состоит 31 человек, 26 числятся безработными. Отношение трудоустроенных к общему количеству граждан, снятых с учета, с января по июнь составило 93%. В 2016 году этот показатель равнялся 98%.

Людмила Рябова подчеркнула, что уровень трудоустройства в Викуловском районе стабильно держится выше 90%. По данным на 1 июня 2017 года, регистрируемый уровень безработицы составил 0,36%, напряженность на рынке труда – 0,23 человека на вакансию.

По данным центра занятости, самое большое количество вакансий в сфере образования – 48 мест с зарплатой от 12 до 20 тыс. рублей. 17 специалистов требуется в сферу сельского хозяйства и лесной отрасли, 16 – на обрабатывающие производства. В здравоохранении и социальной сфере пустуют десять рабочих мест, по шесть – в отрасли культуры и спорта, госучреждениях и сфере социального обеспечения.

Евгения Шевцова