Морозоустойчивые клены графа Демидова украсят Тюмень и Тобольск

Вернуть домой военный артефакт XVIII века и высадить в городах Сибири морозоустойчивые клены графа Демидова - пермяки продолжают автопробег "Маршрутами Великой Северной экспедиции".

Инициативные жители Пермского края отправились в автопробег, чтобы включить Тюмень, Тобольск и Ирбит в самый длинный в мире туристический маршрут по следам экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова, сообщает пресс-служба проекта.

В каждом городе путешественники высадят остролистые морозоустойчивые клены Гиннала из соликамского Мемориального ботанического сада Григория Демидова. Это прямые потомки саженцев того растения, которое вместе с графом более 270 лет назад высадил, спасая от гибели, сподвижник командора Беринга врач и мореплаватель Георг Стеллер.

"Эти клены ученый-исследователь Стеллер привез из экспедиции по Камчатке. Их первые семена граф Демидов отправил известному ботанику того времени Карлу Линнею, как образец уникальной дальневосточной флоры", - отметил член Русского географического общества, участник автопробега Ильдар Маматов.

Во время путешествия пермяки также вернут в музей города Каменск-Уральский орудие XVIII века, отлитое специально для Второй Камчатской экспедиции, – пушку Витуса Беринга. Военный артефакт сопровождал путешественников во время автопробега по городам Урала в 2016 году. В знак дружбы и благодарности горожанам исследователи подарят музею орудийный лафет – приспособление для опоры и стрельбы орудия, которые изготовили по историческим чертежам на Осинском машиностроительном заводе.

Автопробег "Маршрутами Великой Северной экспедиции" стартовал в Перми 19 июня. Пермяки уже побывали в Осе, достигли Каменск-Уральского и направляются в Тюмень и Тобольск, где они продолжат оценивать инфраструктуру для включения городов в самый протяженный турмаршрут. Также они соберут рецепты блюд и напитков, которыми угощались участники Камчатской экспедиции Беринга – Чирикова, и научат тоболяков и тюменцев готовить пермские посикунчики.