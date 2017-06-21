Выставка "Притяжение Тобольска" открылась в Тюмени

tiamz.ru

Новейшая история Тобольска в лицах представлена на выставке "Притяжение Тобольска" в Тюменской областной думе. Примечательно, что ее главными авторами стали тюменские фоторепортеры, которые пишут историю современности, и запечатлели на пленке все важнейшие события и визиты в старинный сибирский город, отмечающий свое 430-летие.

"Эта скромная выставка остановила мгновения истории, которые соединяются в единую жизнь великого города, - отметил на открытии выставки первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, - город посетил писатель Александр Солженицын, патриархи Алексий и Кирилл, президент России Владимир Путин".

Андрей Артюхов отметил, что все официальные и деловые делегации, которые приезжают в Тюмень по своим важным делам, обязательно стремятся побывать в Тобольске, городе, обладающим особым магнетизмом. Природу этого магнетизма попытался разгадать депутат областной думы Юрий Конев, много лет проработавший ректором Тобольского пединститута.

"Тобольск всегда был интеллигентным городом и это притягивало, - уверен он. - В этом городе всегда жил дух декабристов, дух Дмитрия Ивановича Менделеева, дух великих людей, которые родились в Тобольске, который многие десятилетия был столицей Сибири - огромной территории. И он свою роль выполнял как главный город и в духовном и образовательном плане".

Депутат Тамара Казанцева всю свою сознательную жизнь прожила в Тобольске. "Я прожила в Тобольске 54 года, и помню его деревянным, зеленым, - поделилась она своими впечатлениями. - Но наш Тобольск привлекателен не только своей духовностью, но и своей промышленной базой. Горжусь, что я училась и работала в Тобольске. Я думаю, Тобольск и дальше будет развиваться".

Город Тобольск основан в 1587 году как центр освоения Сибири. В 1590 году Тобольск первым в Сибири получил статус города. С конца XVI до XVIII века — это главный военный, административный, политический и церковный центр Сибири. С 1708 года — центр Сибирской губернии, простиравшейся от Урала до Тихого океана. В XIX веке в связи с перемещением торговых путей, а затем строительством железной дороги (в стороне от города) экономическое значение Тобольска упало. В настоящее время Тобольск является важнейшим центром познавательного туризма в Сибири и крупным промышленным центром страны в области газохимии.

Борис Олейник