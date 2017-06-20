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Тоболяки станцуют аргентинское танго у кремля

16:27 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
www.dance-leto.ru
Продолжение: В Тобольске организуют зрелищные экскурсии по Иртышу

Праздник танца "Вечер аргентинского танго, бачаты и сальсы" состоится в Тобольске в рамках празднования 430-го дня рождения города.

Мероприятие пройдет на площадке у Северных ворот кремля 24 июня. Начало в 16 часов.

На мастер-классе участников познакомят с культурой аргентинского танго, прозвучит музыка танго-оркестров давних лет и современности, всех желающих научат танцевать.

Мастер-класс проводят руководители школы аргентинского танго "Байрес" Антон и Дарья Маянцевы. Дарья - финалистка чемпионата "Милонга Урала-2017", Антон - профессиональный хореограф, участник и победитель танго-чемпионатов Урала и России ("Бронзовый милонгеро" чемпионата "Милонга России-2016", "Золотой милонгеро" чемпионата "Милонга Урала-2017").

Мастер-классы по бачате и сальсе проведет кубинец Луис Лопес. Луис - виртуоз-исполнитель, артист "Балета телевидения Кубы", участник всемирного турне "Леди Сальса". На протяжении 10 лет кубинский артист радует российских зрителей яркими выступлениями и мастер-классами.

Подробности праздничной программы, посвященные юбилею, новости, фото - и видеоматериалы, конкурсы и призы ищите на странице генерального информационного партнера Дня города - паблика в социальной сети "ВКонтакте" "Тобольск МероПриятный".

Евгений Новоселов

Теги: 430-летие Тобольска
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