В Тобольске организуют зрелищные экскурсии по Иртышу

Фото из группы "Пристань Корниловых" в соцсети "ВКонтакте"

Тоболяков приглашают отметить День города на теплоходе. 23, 24 и 25 июня будут организованы познавательные и развлекательные экскурсии по Иртышу.

Об этом корреспонденту агентства "Тюменская линия" рассказал организатор мероприятия, руководитель проекта "Пристань Корниловых" Алексей Шешуев.

"23 июня мы организуем специальный рейс, это будет вечеринка, посвященная Дню города. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, приедет диджей из Санкт-Петербурга, будут шутки, юмор и загадки, посвященные юбилею Тобольска. 24 и 25 июня организуем по четыре стандартных рейса. Приятный бонус, который ждет горожан, - это бесплатный автобус", - рассказал он.

Курсировать автобусы будут от кремля до пристани Корниловых каждые два часа, начиная с 12 часов 30 минут. Экскурсии начнутся в 13 часов и будут идти с интервалом в два часа.

Побывав на "Исследовании Сибири", участники совершат увлекательную прогулку к железнодорожному мосту по руслу Иртыша и насладятся красотой и историей города. Экскурсия "Тобольск с воды" позволит увидеть слияние Тобола и Иртыша. Организаторы отмечают, что разницу цвета воды двух рек можно увидеть невооруженным глазом.

"24 июня у тоболяков также будет уникальная возможность увидеть праздничный салют с воды. Старт полуторачасовой зрелищной экскурсии намечен на 22 часа. Салюты будут пускать в саду Ермака, поэтому нашим гостям откроется невероятный вид не только на кремль, но и на огни, которые будут отражаться в воде. Это грандиозное зрелище", - отметил Алексей Шешуев.

Он добавил, что экскурсии состоятся в любую погоду. А так как прогноз на предстоящие выходные благоприятный, ожидается большое количество гостей.

Цена билета на стандартные экскурсии составит 300 рублей для детей, 350 – для школьников, студентов и льготников и 390 – для взрослых. Чтобы насладиться видами ночного Тобольска и увидеть фейерверк с воды, нужно доплатить к стандартной стоимости 100 рублей.

Подробности праздничной программы, посвященной юбилею, новости, фото- и видеоматериалы, конкурсы и призы можно найти на странице генерального информационного партнера Дня города - паблика в социальной сети "ВКонтакте" "Тобольск МероПриятный".

Любовь Голышева