Тобольск и МегаФон: два юбилея на площади кремля

Фото компании "МегаФон"

Два юбиляра встретятся на одной площадке: 15-летний "МегаФон" подарит праздник 430-летнему Тобольску.

В день основания города жителей духовной столицы Сибири научат делать профессиональные фотографии на смартфоны и расскажут, как управлять предметами силой мысли.

Интерактивная площадка откроется в полдень 24 июня в парковочной зоне кремля. Гости праздника посоревнуются в силе и скорости виртуальной мысли благодаря инновационной игре Duel Mindflex, устроят гонки роботов Ollie под управлением смартфонов, сфотографируются с известными мемами Интернета, научатся тонкостям ведения соцсетей в школе блогеров и погрузятся в захватывающий мир дополненной реальности.

Любители фотографировать все вокруг научатся использовать фильтры, выставлять освещение и принимать красивые позы. Все гости проверят на практике полученные знания и выложат фото в "Инстаграм" с хештегом #ВключайсяТобольск. В течение всего праздника будут проходить квесты и розыгрыш подарков.

"Этот год юбилейный как для Тобольска, так и для нашей компании: "МегаФону" на Урале исполняется 15 лет. Мы рады разделить праздник с горожанами и обещаем насыщенную развлекательную программу с инновационными аттракционами, попробовать которые сможет каждый. Приходите – поздравим друг друга вместе!", ­– отметил директор Тюменского отделения "МегаФона" Дмитрий Мелихов.

Технические специалисты оператора заранее подготовили базовые станции к передаче больших объемов голосового и интернет-трафика. Это позволит абонентам совершить звонок даже в часы максимальной нагрузки на сеть, вести прямые эфиры с любой площадки праздника и делиться с друзьями фотографиями в высоком качестве на скоростях 4G-технологии.

Сделать перерыв между развлечениями и отдохнуть можно в уютной лаунж-зоне "По-настоящему быстро": здесь можно зарядить смартфон, понаблюдать за происходящим на экране и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Также на площадке будет работать мобильный офис оператора, консультанты которого расскажут о выгодных услугах компании и о новой линейке выгодных тарифных планов "Включайся!".

Площадка "По-настоящему быстро" будет работать 24 июня с 12 до 18 часов в парковочной зоне кремля (напротив ресторана "Ладейный"). Участие в аттракционах бесплатное.