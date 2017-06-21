up

21.06.2017 среда

EUR 65.321

USD 58.5786

В Тюмени 15..17 С 1 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Тобольск - 430 лет

Тобольск и МегаФон: два юбилея на площади кремля

17:05 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Два юбиляра встретятся на одной площадке: 15-летний "МегаФон" подарит праздник 430-летнему Тобольску.

В день основания города жителей духовной столицы Сибири научат делать профессиональные фотографии на смартфоны и расскажут, как управлять предметами силой мысли.

Интерактивная площадка откроется в полдень 24 июня в парковочной зоне кремля. Гости праздника посоревнуются в силе и скорости виртуальной мысли благодаря инновационной игре Duel Mindflex, устроят гонки роботов Ollie под управлением смартфонов, сфотографируются с известными мемами Интернета, научатся тонкостям ведения соцсетей в школе блогеров и погрузятся в захватывающий мир дополненной реальности.

Любители фотографировать все вокруг научатся использовать фильтры, выставлять освещение и принимать красивые позы. Все гости проверят на практике полученные знания и выложат фото в "Инстаграм" с хештегом #ВключайсяТобольск. В течение всего праздника будут проходить квесты и розыгрыш подарков.

"Этот год юбилейный как для Тобольска, так и для нашей компании: "МегаФону" на Урале исполняется 15 лет. Мы рады разделить праздник с горожанами и обещаем насыщенную развлекательную программу с инновационными аттракционами, попробовать которые сможет каждый. Приходите – поздравим друг друга вместе!", ­– отметил директор Тюменского отделения "МегаФона" Дмитрий Мелихов.

Технические специалисты оператора заранее подготовили базовые станции к передаче больших объемов голосового и интернет-трафика. Это позволит абонентам совершить звонок даже в часы максимальной нагрузки на сеть, вести прямые эфиры с любой площадки праздника и делиться с друзьями фотографиями в высоком качестве на скоростях 4G-технологии.

Сделать перерыв между развлечениями и отдохнуть можно в уютной лаунж-зоне "По-настоящему быстро": здесь можно зарядить смартфон, понаблюдать за происходящим на экране и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Также на площадке будет работать мобильный офис оператора, консультанты которого расскажут о выгодных услугах компании и о новой линейке выгодных тарифных планов "Включайся!".

Площадка "По-настоящему быстро" будет работать 24 июня с 12 до 18 часов в парковочной зоне кремля (напротив ресторана "Ладейный"). Участие в аттракционах бесплатное. 

Теги: День города , Тобольск , 430-летие Тобольска , МегаФон
Ранее в сюжете
21.06.2017, 14:31 Выставка «Притяжение Тобольска» открылась в Тюмени
20.06.2017, 16:49 В Тобольске организуют зрелищные экскурсии по Иртышу
20.06.2017, 16:27 Тоболяки станцуют аргентинское танго у кремля
20.06.2017, 11:43 Участник Евровидения подарил Тобольску песню
20.06.2017, 09:54 Тобольские полицейские поздравили город с юбилеем
20.06.2017, 09:10 Книгу «Браво, Алябьев!» посвятили двум юбилеям
19.06.2017, 19:30 Тобольск окутает цветной дым в День города

Последние новости

18:57 В Тюмени осудят мужчину за фиктивную регистрацию мигрантов
18:10 Первый иммерсивный спектакль в Сибири – "Слушай Тобольск" станет путешествием во времени Фото
18:00 22 июня - события дня
17:49 Музеи Тюмени и Тобольска проведут мероприятия в День памяти и скорби
17:46 Госпиталь "Мать и дитя" в Тюмени примет первых пациентов в 2019 году
17:38 Тюменцам расскажут, как перейти на удаленную работу
17:27 Абоненты Тюменской области переходят в Tele2
17:16 Владимир Якушев открыл Центр медицинской помощи "Мать и дитя" в Тюмени Фото
17:11 В Сорокино ремонтируют улицу Садовую
17:05 Тобольск и МегаФон: два юбилея на площади кремля
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Госпиталь "Мать и дитя" в Тюмени примет первых пациентов в 2019 году

Владимир Якушев открыл Центр медицинской помощи "Мать и дитя" в Тюмени

Google и Сбербанк научат тюменских предпринимателей вести бизнес

Политика

В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"

Кандидаты от "Единой России" проходят жесткий предварительный отбор

Иван Квитка: открытость и действенность - особенность прямой линии с президентом РФ

Экономика

Тюменские и амурские бизнесмены намерены реализовывать совместные инвестпроекты

Викуловские аграрии оценили ущерб от паводка

На тюменский рынок деревянного домостроения придут новые технологии

Общество

Первый иммерсивный спектакль в Сибири – "Слушай Тобольск" станет путешествием во времени

22 июня - события дня

Музеи Тюмени и Тобольска проведут мероприятия в День памяти и скорби

Спорт

Тюменские велогонщики блеснули в Ижевске

Сургутская теннисистка добыла серебро в Оренбурге

Сургутянин разошелся миром с шахматистом из Вьетнама

Происшествия

В Тюмени осудят мужчину за фиктивную регистрацию мигрантов

На Урале наградят нашедшего схрон старинного оружия

Виновник взрыва в Ялуторовске отправится в колонию
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+