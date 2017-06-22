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Владимир Мазур станет активным участником празднования юбилея Тобольска

09:00 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Юбилей Тобольска будет насыщен интересными событиями.

Об этом сообщил глава города Владимир Мазур. По его словам, он уже выбрал для себя мероприятия, которые планирует посетить.

"Я буду присутствовать на многих мероприятиях. Как глава города - на торжественном приеме, на "Молодежной элите-2017". Как у любого жителя Тобольска, у меня есть и свои предпочтения. Хочу посетить "Тракт славы", выставку фотографий "Мой любимый город". Кроме того, много очень интересных мероприятий в программе городского open air "АМПЕРfest". Приглашаю тоболяков и гостей города присоединиться", - отметил Владимир Мазур.

Напомним, 430-летие Тобольска будет отмечаться с 23 по 25 июня. Для тоболяков и гостей города подготовлено более 70 различных мероприятий.

Евгений Новоселов

Теги: День города , 430-летие Тобольска , Владимир Мазур
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