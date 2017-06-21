Google и Сбербанк научат тюменских предпринимателей вести бизнес

Фото ИА "Тюменская линия"

Уникальную образовательную программу для предпринимателей запустили компании Google и Сбербанк при поддержке регионального правительства в Тюменской области.

Это бесплатный проект, направленный на поддержку и развитие микро- и среднего бизнеса в регионе. Суть простая: предприниматель регистрируется, выбирает одно из направлений: "Хочу начать собственный бизнес" или "Хочу развивать существующий бизнес" и получает курс с учетом интересов и потребностей участника. Более опытным предпринимателям это дает возможность проанализировать выбранную бизнес-модель, выявить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели. Начинающим бизнесменам - выбрать оптимальную бизнес-идею, правильно выстроить рабочие процессы и составить бизнес-план. Программы обеих направлений разработаны ведущими российскими бизнес-экспертами.

Пока программа "Бизнес-класс" запущена только в 20 регионах страны, в Тюменской области в том числе. По мнению губернатора Владимира Якушева, она простимулирует тюменцев, желающих открыть собственное дело и предостережет их от основных ошибок.

"Мы поддерживаем инициативы, которые направлены на развитие региона и бизнеса. Сразу скажу о наших ожиданиях: программа должна вскрыть пласт потенциальных предпринимателей, готовых создать новые продукты и рабочие места. Принципиально важно проявление внимания к бизнесу как классу. Оно, несомненно, послужит повышению престижа предпринимательства. Мы постоянно об этом говорим, и для нас это не пустые слова - отношение к предпринимателям до сих пор разное. Важно, чтобы мы меняли эту среду, и программа будет этому способствовать", - отметил глава региона.

Он напомнил, что создание условий для малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением для Тюменской области. В регионе систематизирована финансовая, имущественная, консультационная и налоговая поддержка. По данным Тюменьстата, в регионе зарегистрировано около 73 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. На развитие предпринимательства из областного и федерального бюджетов ежегодно выделяется более 400 млн рублей.

"Это дает свой результат: количество предпринимателей растет, и этот рост в регионе выше, чем в целом по стране. В 2016 году по Тюменской области рост составил 6,7 процента, по России - 4, 60", - подчеркнул Владимир Якушев.

По словам вице-президента Сбербанка Андрея Шарова, этот потенциал стал основным аспектом для включения Тюменской области в программу "Бизнес-класс".

"Мы убеждены, что реализация программы в вашем регионе поможет вырастить множество успешных предпринимателей, которые будут вносить весомый вклад в экономику. Что мне еще нравится в Тюменской области: от первых переговоров до старта программы проходит совсем мало времени. На участие в проекте уже зарегистрировались 150 человек. У вас активный бизнес, и мы этого ждали", - отметил Андрей Шаров.

Председатель Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко добавил, что "Бизнес-класс" дает равные возможности всем желающим, независимо от предпринимательского опыта. Важно, что ее участники будут структурировано и профессионально подходить к развитию собственного дела, ведь чем компетентнее предприниматели, тем больше их вклад в экономику страны.

Говоря о технических моментах программы, директор по взаимодействию с органами госвласти компании Google Россия Марина Жунич отметила, что в разработке проекта принимали участие эксперты с мировым именем. Многие из них будут индивидуально консультировать обучающихся. Главный принцип - дать самые проверенные и эффективные знания и навыки, которые пригодятся не только в ведении бизнеса, но в жизни.

"Мне приятно услышать от губернатора, что акцент в регионе делается на развитие инноваций и технологий. Мы считаем, что малый бизнес - это драйвер экономического роста, и происходит это благодаря именно технологическим возможностям. Они могут трансформировать любой бизнес. Например, теперь можно быстро создавать и регистрировать компании, использовать облачные хранения, конструкторы сайтов, мобильную навигацию - все это помещает бизнес в глобальную категорию и помогает быстро двигаться дальше", - отметила Марина Жунич.

Всему этому и многому другому предпринимателей научит "Бизнес-класс". Регистрация на него открыта 21 июня. Первый курс стартует 28 сентября 2017 года.

Евгения Шевцова