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Уникальные конструкторы привезут в Ишим

20:01 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати

Семейная игротека "Конструктория" будет работать в Ишиме 8 и 9 июля. 

Родители вместе с детьми смогут провести время интересно и полезно, играя более чем с 25-ю разнообразными конструкторами. 

"Конструктория" - это страна, где проживают большие и маленькие испытатели, строители, механики и настоящие изобретатели. На одной площадке будет собрано множество самых необычных конструкторов, начиная от магнитных и заканчивая деревянными. Каждый конструктор будет символизировать какой-то регион России, благодаря этому дети с легкостью смогут изучить нашу страну.  

"Игра в конструкторы - это полезное времяпрепровождение для ребенка, так как она помогает развитию мелкой моторики, логического и абстрактного мышления, и открывает скрытые таланты, -  рассказала организатор игротеки "Конструктория", депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. 

"Среди них будут "Магформерс" - развивающий магнитный конструктор нового поколения. Он состоит из деталей простых геометрических форм: треугольников, квадратов, ромбов и многих других, которые легко соединяются между собой силой магнитного притяжения; "Фанкластик" - его отличительной особенностью является трехмерный способ соединения, который безгранично расширяет возможности сборки и ассортимент моделей; Quick Ball - динамичный 3D конструктор-лабиринт, который вдохновляет на создание уникальных и творческих фигур и конструкций; японский конструктор LaQ, завоевавший множество наград в области игровой индустрии. 

На два дня "Конструктории" запланированы множество занимательных мастер-классов как для взрослых, так и для малышей. В рамках первой в Ишиме игротеки также пройдут полюбившиеся детям других городов экологическая акция по сбору пластика с ирансформерами и Детский книжный обменник, в рамках которого можно будет совершенно бесплатно отменять хорошую, но ненужную книгу на хорошую и интересную.  

Подробности на сайте "Конструктории".

Теги: Елена Кашкарова , Ишим

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