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В Тюменской области назвали самые безопасные микрорайоны, дворы и сельские поселения

15:46 28 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

19 микрорайонов, 14 дворов и 14 сельских поселений участвовали в конкурсе "Самый безопасный микрорайон", "Самый безопасный двор" и "Самое безопасное сельское поселение".

В ходе совместного заседания антинаркотической комиссии и координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью вице-губернатор Сергей Сарычев вручил дипломы представителям территорий-победителей, которые смогли приехать на награждение в Тюмень. Остальных участников торжественно наградят главы муниципалитетов.     

"Благодаря участию в таких конкурсах, в муниципалитетах создается более комфортная и безопасная среда, снижается преступность, развиваются благоустройство и формы самоуправления. Мы заинтересованы в том, чтобы в конкурсе участвовало как можно больше территорий, и чтобы их представители обращали пристальное внимание на обеспечение безопасности", - подчеркнул Сергей Сарычев и объявил победителей.    

Среди микрорайонов лучшим по безопасности признано территориальное общественное самоуправление "Заимский" города Ишима, на втором месте - ТОС "Плеханова" Калининского округа Тюмени, на третьем  -  ТОС "Киселевка" из Ишима.

В номинации на звание "Самый безопасный двор" победителем стал двор на ул. Тюменская, 47а, 61, 63, расположенный в ТОС "ДОК" областной столицы. Вторым - двор на ул. Ворошилова, 47а, 49, 51, 53, 55, 59 города Ялуторовска. Третье место у ТОС "Малый Тараскуль" Калининского округа Тюмени и двора  в створе домов на ул. Санаторная, 1, 2, 3.  

В номинации на звание "Самое безопасное сельское поселение" лидерами стали Шаблыкинское сельское поселение Ишимского района, Малиновское и Слободчиковское сельские поселения Аромашевского района. 

"Помимо благодарностей и дипломов, территории-победители получат денежное вознаграждение. Средства будут направлены на обеспечение общественного порядка, условий жизни и отдыха жителей этих микрорайонов, дворов и сельских поселений", - подвел итог Сергей Сарычев.  

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Теги: благоустройство , конкурс , Сарегй Сарычев

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