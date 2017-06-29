Представители баз отдыха Тюмени обозначили сложности в организации бизнеса

Фото ИА "Тюменская линия"

Строительство капитальных строений для организации отдыха и оздоровления необходимо разрешить арендаторам рекреационных зон Тюменской области, считают общественники.

Российское законодательство очень скудно в части рекреаций, констатировали представители Общественного совета при департаменте лесного комплекса Тюменской области, который проходил на базе отдыха "Боровое".

"Мы прошлись с вами по базе, здесь очень много объектов, как вы видели. Но если я пойду просить кредит в банке, мне никто его не даст. Например, в прошлом году мне нужно было взять кредит - я пошел и заложил свою квартиру", - рассказал исполнительный директор базы отдыха "Боровое" Максим Курильский.

По его словам, вся рекреация – это зона повышенного риска. Лесной массив, как и все постройки, легко воспламеняются.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Мы не можем застраховать свои объекты: они находятся не в собственности, балансовая стоимость не определена. В страховой компании естественный вопрос: мы будем страховать временное сооружение? Если взять судебную и нормативную практику, то тоже непонятно: мы сидим в капитальном строении? Я считаю, нет: через 49 лет я должен его снести или культивировать и сдать обратно государству, или продлить договор", - резюмировал Максим Курильский.

Лесной массив дается в аренду предпринимателям на 49 лет. Главным требованием является то, что природные ресурсы должны быть максимально сохранены. Перед арендодателем бизнесмены обязуются обеспечить противопожарные мероприятия, платить своевременную арендную плату. У "Борового" в год аренда составляет более 500 тыс. рублей.

База отдыха пользуется спросом и летом, и зимой. Самый большой дом вмещает до 10 человек, стоимость аренды - от 3 тыс. 500 рублей. В основном приезжают сюда, чтобы побыть с семьей на свежем воздухе, рассказал Максим Курильский.

Есть проект освоения окружающего леса: так, по количеству строительных объектов "Боровое" освоили лишь на треть. В планах сделать спорткомплекс с бассейном, его заложили в проекте освоения, сейчас обсчитывают смету, работают над проектом. Официально пляж на базе отдыха не открывают: на берегу стоят знаки "Купание запрещено". Это связано со сложной процедурой обеспечения спасательной службой и прочими нюансами, к которым предприятие пока не готово. Водоем чистый, заботиться о нем обязывает договор аренды рекреации.

Фото ИА "Тюменская линия"

"На землях лесного фонда мы не можем получить инвестиции: мы стоим на объекте, которого нет на балансе. Придя в банк, никто не даст ни одного рубля. После окончания аренды надо будет все снести и отдать обратно государству – это федеральная собственность. Есть определенная процедура перевода земель из одной категории в другую, но на моей практике за 15 лет работы я знаю только один участок, который был так переведен", - пояснил Максим Курильский.

Он рассказал, что в рабочей группе с представителями баз отдыха "Кулига парка", озеро "Липовое и другими предприниматели пытались определить, что такое рекреация. Пользователи федеральных лесов считают, что нужно создать понятие "рекреационной зоны": в законодательстве нет четкого понимания этой дефиниции.

Члены общественного совета предложили разобраться с законодательной базой лесного комплекса и внести ряд инициатив в аспекты правового регулирования, в частности, разрешить строительство капитальных строений для организации отдыха и оздоровления на долгосрочных рекреационных объектах, сданных в аренду на 49 лет.

Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина