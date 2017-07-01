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В Салехарде пройдет праздничный парад судов

16:49 30 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из архива ИА «Север-Пресс»

Праздничный парад судов состоится в Салехарде 2 июля. Украшенные речные суда пройдут вдоль набережной речного вокзал по реке Полуй.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", это будет второй парад судов в окружной столице. Первый прошел в прошлом году и собрал большое количество зрителей.

"В этом году планируем сделать парад более масштабным и красочным. Рассчитываем, что это станет доброй традицией в столице Ямала", - рассказали изданию в Северречфлоте.

На мероприятии, посвященному Дню работников морского и речного флота, поздравят и наградят лучших работников вокзального комплекса Салехарда и плавсостава. Праздничное настроение создадут артисты и творческие коллективы города. Для жителей и гостей окружной столицы также организуют речные прогулки на теплоходе "Фарман Салманов".

Теги: Ямал , речные суда

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