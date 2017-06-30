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На Урале больше двух недель ищут пропавшего ребенка

14:05 30 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
74.мвд.рф

Награду в 1 млн рублей заплатят за достоверную информацию, способствующую розыску пропавшему в городе Касли Челябинской области 10-летнего Ивана Котова. Такое решение принял губернатор региона.

Напомним, днем 14 июня мальчик уехал из дома на велосипеде в библиотеку школы за учебниками, но домой не вернулся.

Следователи регионального управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Зв 16 дней поисков следователи и криминалисты СК, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры обошли более 260 домовладений, расположенных на предполагаемом маршруте движения мальчика. Установлено и допрошено более 30 свидетелей, видевших мальчика. Осмотрены территории гаражных кооперативов, садовых товариществ, баз отдыха, прилегающих к городской черте и находящихся на расстоянии 10-15 км от города. Силами подразделений МЧС И ГИМС с использованием гидролокаторов и водолазов обследована акватория Каслинского городского пруда.

В настоящее время следователями СК и сотрудниками правоохранительных органов продолжается проведение комплекса следственных действий  и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения мальчика и обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного находится на особом контроле руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Приметы ребенка: на вид 10-12 лет, рост 105-110 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русого цвета, короткие.

Особая примета: над верхней губой справа родинка.

Был одет: футболка и трико темно синего цвета, обувь тряпичная черного цвета (в виде тапочек с задником).

Всех, кому известна информация о местонахождении Ивана Котова, просьба сообщить по телефонам: (351) 265-91-10,728-58-07, (351) 733-12-21, 268-85-24 или 02, (35149) 2-21-44, 999-371-06-34.

Теги: Челябинская область , пропали дети , следственный комитет

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