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Тюменский спортсмен стал сильнейшим на первенстве Европы по дзюдо

09:32 03 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: "Тюмень-дзюдо"

Представитель центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", воспитанник тобольской школы Георгий Третьяков завоевал золотую медаль в первый день первенства Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в литовском городе Каунас. 

В его весовой категории до 50 кг за награды боролись 23 спортсмена. Подопечный Алексея Кочетова провел четыре встречи, в первых двух из которых, длившихся меньше минуты, одержал досрочные победы оценкой "иппон" над соперниками Виктором Мокану из Румынии и Виктором Ван Гервеном из Голландии. Схватка за выход в финал с Дааном Моесом из Голландии закончилась с преимуществом в "ваза-ари". В финальном поединке Георгий встретился с Ксанадом Фесзко из Венгрии. В основное время победителя определить не удалось. Борьба продолжилась в Голден Скоре, где спортсмены состязались еще 6,5 минут до первого оцениваемого действия, которым оказался удушающий прием, а это чистая победа. Соперники оказались настолько подготовлены и достойны друг друга, что по продолжительности схватки - это чуть ли не рекорд в данной возрастной категории, сообщает "Тюмень-дзюдо". 

Отметим, что в турнире принимают участие лучшие представители европейских стран, которые прошли конкурентный отбор, сначала участвуя в национальных первенствах, а затем на Кубках Европы по дзюдо.

Теги: дзюдо

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