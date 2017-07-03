Синоптики обещают Тюмени "сиротское" лето

Фото ИА "Тюменская линия"

Ливни с грозой, град и ветер прогнозируют синоптики в Тюмени с 3 по 9 июля.

Погоду в эти дни будет определять циклонический вихрь, который проходит по югу региона. Он принесет порывистый ветер и дождевые тучи, ограничивающие приток солнечного тепла.

Самая дождливая погода, по данным Росгидрометцентра, ожидается 3 и 4 июля. Дневная температура не превысит плюс 23 градусов, ночью – плюс 14. Возможен град и усиление ветра до 15-20 м/c.

5 и 6 июля пройдут без осадков, ветер стихнет до 3-4 м/с. Днем ожидается плюс 20-21 градус, ночью похолодает до плюс 7-10.

В выходные снова пойдут дожди, местами возможны грозы и град. Днем потеплеет до плюс 23, но усилится ветер - до 6 м/с.

Что касается погоды на предстоящий месяц, то специалисты центра Фобос отмечают, что в тропосфере пока нет признаков, свидетельствующих о приходе в Россию настоящего лета. Во второй и третьей декадах возможны отдельные всплески тепла, но, возможно, они будут скромными и непродолжительными. Из-за этого макушка лета может получиться "сиротской" или скомканной: влажной относительно прохладной и ветреной.

Евгения Шевцова