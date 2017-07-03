Тюменец Казбек Занкишиев завоевал бронзу Гран-при по дзюдо в Китае

Представитель центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Казбек Занкишиев завоевал бронзу Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин в г. Хух-Хото (Китай).

Подопечный Данила Воловича выступил в весовой категории до 100 кг, где за медали турнира боролись 15 спортсменов.

В первых двух схватках Казбек одолел Сяншэна Рена из Китая и Джонгхуна Вона из Южной Кореи. Затем за выход в финал тюменский дзюдоист уступил соотечественнику Кириллу Денисову. В поединке за третье место, законченном досрочно, Занкишиев выиграл у Златко Кумрича из Хорватии.

Пресс-служба центра "Тюмень-дзюдо" напоминает, что Казбек является дважды бронзовым призером кубка Большого шлема, победителем юниорского первенства Европы, неоднократным призером Гран-при по дзюдо.

Всего в турнире приняли участие 223 спортсмена из 26 стран мира.