В тюменской школе открыли научную смену по химии

Фото: пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Первая летняя научная смена по химии стартовала в тюменской школе № 7 (ул. Энергетиков, 36) . Участниками смены стали победители и призеры школьных, муниципальных и региональных олимпиад, ученики профильных химико-биологических классов и просто влюбленные в эту науку школьники.

Как сообщает городской департамент образования, 100 учеников 8-9 классов из Тюмени, Ишима, Заводоуковского округа, Тюменского и Омутинского районов будут заниматься с составителем олимпиадных задач всероссийского уровня, доктором химических наук Игорем Трушковым и лучшими учителями химии города. Ребята научатся решать сложные олимпиадные задачи и узнают много интересного.

Смена будет работать до 7 июля.

Ранее подобные интенсивы проводились только для будущих инженеров – физиков и математиков. В этот раз упор делают на еще одно востребованное в регионе направление – нефтехимическое.