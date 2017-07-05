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Компания "Золотые луга" выступит партнером фестиваля "О, да! Еда!"

17:10 05 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания "Золотые луга" выступит партнером федерального гастрономического фестиваля "О, да! Еда!", который пройдет в Екатеринбурге 8 и 9 июля.

Площадкой проведения фестиваля станет спортивный комплекс "Динамо" и набережная Исети. В фестивале примут участие более 100 компаний в числе которых известные рестораны города "Стейк хаус", Cibo, "Хмели Сунели", частные сыроварни, которые представят гостям все разнообразие мировой гастрономии. Организаторы фестиваля - группа компаний "Ньютон" - готовятся принять более 40 тыс. гостей.

"На фестивале компания представит на дегустацию всю линейку оздоровительной кисломолочной продукции "Живи здорОво", а также свои знаменитые сыры, которые производятся по старинной технологии без добавления пальмового масла и консервантов. Здесь же можно будет приобрести понравившийся продукт. Кроме того, гости фестиваля отведают домашние блинчики со сметаной "Золотые луга", - отметила специалист по PR АО "Золотые луга" Елена Крук.

Теги: фестиваль , Золотые луга , молоко , продукты питания , Екатеринбург

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