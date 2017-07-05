Нильские крокодилы, акробаты из Кении и ямайский балет. Гастроли всемирно известного цирка в Тюмени подходят к концу

Три представления всемирно известного московского цирка им. Юрия Никулина смогут увидеть жители и гости города на этой неделе. Гастроли прославленного коллектива с международной программой в тюменском цирке заканчиваются 9 июля.
Как пояснил в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" директор международной программы московского цирка им, Юрия Никулина Ринат Касеев, все представление изначально ориентировано на демонстрацию далеко за пределами России.
"В России с этой программой мы успели приехать только в Тулу. Дело в том, что большинство программ после окончания проката в России уезжают на гастроли в Японию и эту мы сделали специально перед гастролями в страну восходящего солнца. После Тюмени этой программы в России больше не увидят", - подчеркнул он.
За два с половиной часа зрителям обещают настоящую сказку: на арене появятся нильские крокодилы, африканские зеброиды, австралийские страусы, канадские медведи, египетские верблюды и другие экзотические животные.
Статус международной программа подтверждает номерами от кенийских акробатов, венгерских дрессировщиков птиц и настоящим шоу от зажигательного ямайского балета. Как добавил директор программы Ринат Касеев, зрители попадут на телеканал "Пятница" в передачу "Время путешествий".
фото московского цирка им. Юрия Никулина
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"Я считаю, что гвоздь нашей программы — разнообразные акробатические номера. Все то, что удивляет людей, все то, что восхищает: красота трюка, красота выполнения определенных движений, большое количество животных — все будет на арене", - добавил директор международной программы московского цирка имени Юрия Никулина.
Клоун "Батон", который выходит к тюменскому зрителю во время каждой смены декораций, отмечает, что никакие стереотипы о жителях не работают и "колючести" у сибиряков совсем нет.
"Тюменская публика очень теплая, добродушная, доброрадостная! Все взрослые приходят и чувствуется, что люди идут именно отдохнуть! Ну а мы делаем так, чтобы они вспомнили свое детство. Я вас уверяю, даже бабушки приходят и говорят большое спасибо, мол, мы вспомнили свое детство!", - поделился ощущениями от выступлений артист.
Всемирно известный московский цирк приглашает всех 6 июля в 18 часов, 8 июля в 17 часов и 9 июля в 13 часов на заключительные представления. Дети до пяти лет могут прийти абсолютно бесплатно при наличии документа, подтверждающего возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт одного из родителей). Один ребенок в возрасте до 5 лет проходит с одним взрослым. Приобрести билеты можно здесь.
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