Тюменские ветераны почтили память погибших сотрудников полиции

Фото УМВД России по Тюменской области

Ветераны органов внутренних дел приняли участие в автопробеге Тюмень - Тобольск памяти павших сотрудников полиции, а также в честь 100-летия российской милиции.

Начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин обратился с торжественным словом к председателю совета ветеранов городского управления МВД Валерию Пелевину и к участникам автопробега. Он поблагодарил за службу и выразил признание за память о погибших героях.

Автоколонна из девяти машин в сопровождении экипажа ГИБДД отправилась в Тобольск. Первой остановкой стало место гибели троих инспекторов ДПС, погибших при исполнении служебных обязанностей в 2005 году.

В Тобольске участников встретил начальник МО МВД России "Тобольский" Вадим Цветков. Совместно с ветеранами возложили цветы и венки к мемориальному комплексу тоболякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также к памятнику сотрудникам полиции, павшим при исполнении служебного долга. Участники пробега посетили музей МВД, где увидели архивные фотографии и документы, собранные в книге "Летописи тобольской полиции".

Ветераны также посетили Тобольский кремль и туристический комплекс Абалак, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Соб. инф.