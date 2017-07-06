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Ямальские школьники отправятся на президентские соревнования

17:21 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ОСДЮСШОР

Салехардские и новопортовские школьники примут участие в финале президентских игр во Всероссийском детском центре "Смена". Сборная новоуренгойская команда в третий раз будет защищать честь округа в финальных состязаниях президентских спортивных игр во Всероссийском детском центре "Орленок".

Президентские спортивные игры - это соревнования между школьными командами России. Чтобы попасть в финал, ребята состязались на школьном, муниципальном и региональном этапах. Теперь юным спортсменам предстоит подготовиться не только по основным дисциплинам спортивного многоборья и дополнительным видам спорта, но и к участию в творческом и теоретическом конкурсах.

Как сообщили ИА "Север-Пресс" в  окружном департаменте образования, для ребят организуют дополнительные тренировки по всем видам спорта, заявленным в программе всероссийских соревнований.

Теги: Ямал , президентские спортивные игры

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