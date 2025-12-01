  • 17 декабря 202517.12.2025среда
  • USD79,4302
    EUR93,8054
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменцы собрали более 130 миллионов рублей участникам спецоперации

Общество, 19:02 17 декабря 2025

Более 130 млн рублей отправили тюменцы участникам спецоперации за 2025 год. Деньги были собраны в рамках проекта "Тюмень для Победы".

Об этом сказал глава города Максим Афанасьев во время прямой линии 17 декабря.

"Наша главная объединяющая цель года заключается в помощи бойцам СВО и членам их семей. Мы все объединились: жители города, более 300 предпринимателей. Мы помогаем в первую очередь нашим землякам, нашим отцам, братьям, тем, кто сегодня защищает Родину", - подчеркнул он.

Всего на прямую линию главы города поступило 760 вопросов. В основном тюменцев интересовали тарифы ЖКХ, работа коммунальных служб, строительство социальных объектов, благоустройство и многое другое.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:44 17.12.2025Троим тюменцам вручили первые знаки ТехноГТО
19:31 17.12.2025Работы на электросетях при температуре ниже -15 градусов запретили в Тюменской области
19:11 17.12.2025120 лифтов отремонтировали в Тюменской области в 2025 году
19:02 17.12.2025Тюменцы собрали более 130 миллионов рублей участникам спецоперации

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора