Тюменцы собрали более 130 миллионов рублей участникам спецоперации

Более 130 млн рублей отправили тюменцы участникам спецоперации за 2025 год. Деньги были собраны в рамках проекта "Тюмень для Победы".

Об этом сказал глава города Максим Афанасьев во время прямой линии 17 декабря.

"Наша главная объединяющая цель года заключается в помощи бойцам СВО и членам их семей. Мы все объединились: жители города, более 300 предпринимателей. Мы помогаем в первую очередь нашим землякам, нашим отцам, братьям, тем, кто сегодня защищает Родину", - подчеркнул он.

Всего на прямую линию главы города поступило 760 вопросов. В основном тюменцев интересовали тарифы ЖКХ, работа коммунальных служб, строительство социальных объектов, благоустройство и многое другое.

Виктория Макарова