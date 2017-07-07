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Свадебный бум в регионе: более ста пар поверили в магию трех семерок

18:53 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

07.07.2017 – поверив в эти магические цифры календаря, более 100 молодоженов скрепили свой союз узами брака в ЗАГСах Тюменской области. 

Зарегистрировать брак в этот день решились 24 пары. А во Дворце бракосочетания Тюмени отпраздновали свадьбу 60 пар. 

"Я верю в магию трех семерок. Заявление подавали еще в январе, я хотела свадьбу именно в этот день," - призналась молодая жена Татьяна Ахматова. 

Фото ИА "Тюменская линия"

Свадьбу пара планировала полгода, а встречались - четыре. У молодых все по плану: пока поживут для себя, а потом и детей заведут. Супруг Татьяны Ахматовой не верит в магию чисел, но уверен, что женился на всю жизнь, а иначе зачем вообще жениться.

Не верит в заветные семерки и Галина Хандрамайлова, которая 7 июля выдала замуж младшую дочь. Молодожены Татьяна и Сергей Приступа сами спланировали сыграть свадьбу в этот день. 

"Если честно, я не очень верю, но дети верят в эти цифры, им так хочется", - сказала мама новоиспеченной семьи.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Мне понравилась дата, дело не в магии чисел. Просто красиво. Про магию чисел нам потом рассказали", - поделилась Виктория Низамова. 

Магия трех семерок в Тобольске дополнилась четвертой цифрой: 7 июля 2017 года пожелали вступить в брак 17 пар. 

Свадебный переполох продолжится и 8 июля. В День семьи, любви и верности во Дворце бракосочетания встретят 47 невест и женихов, в управлении ЗАГС по Тюменскому району женятся 17 пар.

Как рассказала помощник начальника ведомства Юлия Скрябина, ЗАГС подготовил для брачущихся особую акцию. В день Петра и Февронии невестам подарят букеты ромашек - эти цветы считаются символом семьи, любви и верности. 

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

Теги: ЗАГС , свадьба

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