Свадебный бум в регионе: более ста пар поверили в магию трех семерок
Фото ИА "Тюменская линия"
07.07.2017 – поверив в эти магические цифры календаря, более 100 молодоженов скрепили свой союз узами брака в ЗАГСах Тюменской области.
Зарегистрировать брак в этот день решились 24 пары. А во Дворце бракосочетания Тюмени отпраздновали свадьбу 60 пар.
"Я верю в магию трех семерок. Заявление подавали еще в январе, я хотела свадьбу именно в этот день," - призналась молодая жена Татьяна Ахматова.
Фото ИА "Тюменская линия"
Свадьбу пара планировала полгода, а встречались - четыре. У молодых все по плану: пока поживут для себя, а потом и детей заведут. Супруг Татьяны Ахматовой не верит в магию чисел, но уверен, что женился на всю жизнь, а иначе зачем вообще жениться.
Не верит в заветные семерки и Галина Хандрамайлова, которая 7 июля выдала замуж младшую дочь. Молодожены Татьяна и Сергей Приступа сами спланировали сыграть свадьбу в этот день.
"Если честно, я не очень верю, но дети верят в эти цифры, им так хочется", - сказала мама новоиспеченной семьи.
Фото ИА "Тюменская линия"
"Мне понравилась дата, дело не в магии чисел. Просто красиво. Про магию чисел нам потом рассказали", - поделилась Виктория Низамова.
Магия трех семерок в Тобольске дополнилась четвертой цифрой: 7 июля 2017 года пожелали вступить в брак 17 пар.
Свадебный переполох продолжится и 8 июля. В День семьи, любви и верности во Дворце бракосочетания встретят 47 невест и женихов, в управлении ЗАГС по Тюменскому району женятся 17 пар.
Как рассказала помощник начальника ведомства Юлия Скрябина, ЗАГС подготовил для брачущихся особую акцию. В день Петра и Февронии невестам подарят букеты ромашек - эти цветы считаются символом семьи, любви и верности.
Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина