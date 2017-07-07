Автоинспекторы проследят за скоростью автомобилей на федеральных трассах региона

rosavtodor.ru

Контроль за соблюдением скоростного режима на федеральных автодорогах области усилит ГИБДД 8 и 9 июля.

Как сообщает Госавтоинспекия Тюменской области, наряды специализированного батальона ДПС ГИБДД в особо аварийных местах будут выявлять превышение скорости с помощью ручных скоростемеров и проводить разъяснительную работу с водителями.

В 2017 году на федеральных автодорогах региона произошло 144 ДТП, в которых погибли 46 человек, 220 человек травмированы. Наиболее аварийно-опасны автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск и Тюмень - Омск.

Основными причинами ДТП на федеральных трассах стали превышение установленной скорости движения - 45 аварий, выезд на встречную полосу – 32, неправильный выбор дистанции – 19, несоблюдение очередности проезда – 14. Такое нарушение, как выезд на встречную полосу, характеризуется большой тяжестью последствий, в авариях, случившихся по этой причине, погибли 25 человек, 57 человек ранены.