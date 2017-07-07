На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто

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Водителя, попавшего в дорожную аварию, спас сотрудник МЧС, возвращавшийся после смены домой, в Лабытнанги.

За считанные минуты он достал мужчину из автомобиля, который в результате аварии практически ушел под воду на 2 км дороги Лабытнанги - Обская. Спасатель ехал там не по вызову, а волею случая. Работник 14 пожарно-спасательной части Александр Шаламай завершил смену и ехал домой, но по пути он увидел несколько машин на обочине, а также людей, которые смотрели в кювет и что-то кричали.

На этом действия зевак и заканчивались. Александр, не задумываясь, остановился и выбежал из машины. Он увидел, что в кювете, залитым водой, находится опрокинутый на крышу автомобиль. А в нем, практически доверху наполненном водой, человек.

Не раздумывая ни минуты, Александр бросился к машине. На оценку ситуации понадобилось несколько секунд. Он открыл двери авто, схватил мужчину и оттащил его к берегу. В этот момент подъехали медики. Им пожарный и передал пострадавшего. Мужчина жив. А вот автомобилю пришлось не легко.

Что стало причиной ДТП – выясняют специалисты. А Александр готовится к отпуску, сообщает ГУ МЧС России по Ямалу.