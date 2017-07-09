Поклонников веб-сериала Mr. Freeman ждет Skype-встреча с его создателю

Фото из соцсети "Твиттер"

Создатель популярного в соцсетях веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян проведет онлайн-беседу с поклонниками проекта в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского 2а/12) 15 июля, начало в 17 часов 30 минут.

Павел Мунтян расскажет об анимационном кино и о трудностях, с которыми приходится сталкиваться при его создании. Каждый желающий сможет узнать, как снять ролик, и уловить разницу между российскими и международными проектами.

Не останется без внимания и тема о формировании брендов, устройстве мирового рынка анимации и трендов в мировых медиа. Это пригодится тем, кто ищет признание своих проектов в России и за ее пределами. Вход на мероприятие свободный.

Павел Мунтян – продюсер, деятель российского анимационного кино, который известен как один из основателей студии Toonbox и автор идеи Mr. Freeman. В 2014 году Павел перевез всю свою студию Toonbox на Кипр, где активно продолжают работать над новыми анимационными проектами.

Соб. инф.