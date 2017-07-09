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На "Нашествии" эвакуируют сотни машин из-за сильных дождей

16:23 09 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
69.mchs.gov.ru

Сотни машин с размытой из-за проливных дождей парковки эвакуировали спасатели на рок-фестивале "Нашествие" в Конаковском районе Тверской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тверской области.

"Сотрудники МЧС России оказывают адресную помощь владельцам транспортных средств, оказавшихся в ловушке в размытой из-за проливных дождей зоне парковки. Благодаря усилиям спасателей сотни машин смогли выбраться на проезжую часть", - сказали в пресс-службе.

В частности, применяется техника повышенной проходимости - снегоболотоход "Бобр", стоящий на вооружении специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Тверской области. С гостями музыкального фестиваля сотрудники МЧС ведут профилактические беседы о действиях в условиях неблагоприятных погодных явлений.

"Работы осуществляется круглосуточно. Функционирует базовый лагерь, который контролирует все внештатные ситуации", - подчеркнули в ведомстве. 

Группировка сил и средств спасателей насчитывает 113 человек, 24 единицы специальной пожарно-спасательной техники.

Фестиваль проходит с 7 по 9 июля в Большом Завидово в Конаковском районе Тверской области. По предварительным данным, фестиваль посетило более 200 тыс. человек.

Напомним, музыкальный фестиваль "Нашествие" проводится в Тверской области в 12-й раз. На главной сцене выступают известные отечественные рок-музыканты.

Теги: наводнение , МЧС

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