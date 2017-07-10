Из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО

фото ИА "Тюменская линия"

МВД упростило порядок регистрации транспортных средств: теперь автомобилистам не требуется предъявлять полис ОСАГО, сообщает пресс-служба ГИБДД.

10 июля вступил в силу приказ МВД "О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств". Согласно правилам, сотрудники полиции будут получать сведения о страховом полисе из электронной базы.

Приказ также уточняет порядок регистрации транспортных средств с измененными из-за износа, коррозии или ремонта госномерами. При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия.

Владельцы, которые подают заявления на регистрацию машин через Единый портал госуслуг, могут предоставить автомобиль сразу в место его осмотра. Новые правила призваны избавить россиян от процедуры проверки и комплектации документов.

Соответствующий документ публикует "Российская газета".