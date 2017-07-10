up

10.07.2017 понедельник

EUR 68.947

USD 60.3792

В Тюмени 17..19 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО

12:09 10 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

МВД упростило порядок регистрации транспортных средств: теперь автомобилистам не требуется предъявлять полис ОСАГО, сообщает пресс-служба ГИБДД.

10 июля вступил в силу приказ МВД "О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств". Согласно правилам, сотрудники полиции будут получать сведения о страховом полисе из электронной базы. 

Приказ также уточняет порядок регистрации транспортных средств с измененными из-за износа, коррозии или ремонта госномерами. При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия.

Владельцы, которые подают заявления на регистрацию машин через Единый портал госуслуг, могут предоставить автомобиль сразу в место его осмотра. Новые правила призваны избавить россиян от процедуры проверки и комплектации документов.

Соответствующий документ публикует "Российская газета".

Теги: госуслуги , автомобилисты , ОСАГО , МВД

Последние новости

12:42 Владимир Якушев: больницы в Ялуторовске и Заводоуковске будут отремонтированы
12:31 На Ямале немецкий гость переплывет Обь
12:20 Тоболяков наказали за продажу алкоголя подросткам
12:09 Из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО
11:58 Юная пассажирка получила травму в столкновении автобуса и легкового автомобиля на улице Пермякова Фото
11:47 Сургутянин сбывал фальшивки в тюменских магазинах
11:36 На Ямале выберут лучшего каменщика
11:25 Альфа-Банк удвоит объемы кредитования малого бизнеса в Тюмени
11:14 День семьи, любви и верности отметили в тобольском музее-заповеднике Фото
11:03 Тюменская область - территория профориентации для школьников
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: больницы в Ялуторовске и Заводоуковске будут отремонтированы

У рыбной отрасли Тюменской области хорошее будущее, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: почтовики выполняют важную социальную миссию и внедряют современные технологии

Политика

Рейтинг "Единой России" растет

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Сергей Корепанов: особое внимание в области уделено решению жилищных вопросов бюджетников и молодых семей

Экономика

Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе

На Ямале проектируют и строят одиннадцать школ

Клуб клиентов Альфа-Банка помогает заявить о себе на всю страну

Общество

На Ямале немецкий гость переплывет Обь

Тоболяков наказали за продажу алкоголя подросткам

Из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО

Спорт

Все теннисные призы забрали тюменцы

Корепанов помог сибирякам победить на Урале

Тюменский шахматист покинул Корсику после победы

Происшествия

Юная пассажирка получила травму в столкновении автобуса и легкового автомобиля на улице Пермякова

Сургутянин сбывал фальшивки в тюменских магазинах

На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+