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Столичные блогеры оценят новостройки Тюмени

09:54 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
ttis.ru

Обзорный тур по новостройкам России в рамках блогерского проекта "НеМосква" стартует 17 июля.

Как сообщает пресс-служба Минстроя России, это новый интернет-проект рынка недвижимости, который организовал ведущий канала на YouTube "хочуквартиру". Двое московских блогеров посетят около 100 новостроек в 13 городах России, расскажут и покажут, что происходит на первичном рынке недвижимости в регионах. Проект получил поддержку Минстроя России.

В список городов вошли Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар. Завершится экскурсия по региональным стройкам в Сочи 17 августа. Отметим, что часть из новостроек рекомендовал министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

О результатах путешествия авторы расскажут на канале "хочуквартиру". Они подробно остановятся на ситуации на рынке недвижимости в регионах, мнении местных жителей о работе застройщиков и их отношении к долевому строительству в целом, покажут качественные и не очень успешные проекты.

"Идея возникла во время интервью с главой Минстроя России Михаилом Менем. Он отметил, что в регионах есть ряд достойных проектов комплексного освоения территорий с интересной концепцией, которые пользуются большой популярностью. Мы решили показать, что на самом деле происходит на первичном рынке недвижимости в разных субъектах. По итогам покупатели получат больше актуальной информации о рынке новостроек, а застройщики смогут оценить и, возможно, взять на заметку наиболее удачные концептуальные решения", – отметил ведущий YouTube канала Никита Журавлев.

Посмотреть видео можно будет здесь.

Теги: новостройки , жилье , блогеры

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