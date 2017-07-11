Каким должен быть алгоритм действий тюменцев, чтобы их двор благоустроили

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Реализацию на территории Тюмени приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" обсудили участники заседания общественной комиссии по развитию городской среды.

Отметим, что в городе программа благоустройства дворов действует уже пять лет. Как отметил заместитель главы администрации города Максим Афанасьев, в Тюмени сложилась традиция участия жителей в благоустройстве своих дворов. "Дворовое пространство формируется в соответствии с тем, каким его хотят видеть жители, то есть собственники жилья, – отметил он. – При благоустройстве применяется комплексный подход: на первом этапе меняются инженерные сети, затем выполняются все виды ремонтных работ – водоотведение, освещение, площадки для досуга взрослого населения, занятий спортом…"

В Тюмени существует альбом типовых решений всех зон дворового пространства, который каждый год дорабатывается и дополняется. Он призван облегчить жителям выбор варианта благоустройства двора на стадии проектирования.

Афанасьев пояснил, что несмотря на типовые решения, каждый двор уникален: в процессе формирования проекта идет сбор предложений жителей. "Кому-то нужна большая детская площадка, кому-то интереснее парковка. Мы слышим эти пожелания и корректируем проекты. В работу запускается только согласованный на общем собрании дома проект. С жителями нужно советоваться, учитывать их мнение – тогда мы увидим благоустроенные и комфортные дворы", - пояснил он.

Приемку выполненных работ также осуществляют жители, подписывает документы и представитель палаты ТОС.

Помощником в связке управляющая компания – управа – жители является портал управления городом "Тюмень – наш дом". На портале размещается проект благоустройства, наименование организации-подрядчика, сроки выполнения работ. Через портал можно контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ путем направления сообщений, которые рассматриваются в течение восьми дней. Здесь же можно увидеть фото двора до и после благоустройства.

Максим Афанасьев обратил внимание на важность того, что жители знают, когда их двор будут ремонтировать, потому что отбор идет по утвержденным правилам.

В 2018 году город начнет формировать новую трехлетнюю программу, и здесь вклад каждого существенно добавит баллов в общий рейтинг двора.

Специалисты разработали алгоритм действий, как сделать так, чтобы двор попал в программу: Быть активным. Сформировать и поставить на государственный кадастровый учет земельный участок под домом. Сделать свой выбор относительно способа управления домом. Создать совет дома. Соблюдать финансовую дисциплину: своевременно платить за коммунальные услуги.Освободить дворовую территорию от временных построек (металлических гаражей, погребов).

Напомним, что общественная комиссия по развитию городской среды создана по поручению главы администрации города Александра Моора, который является председателем этого совещательного органа. В состав комиссии вошли представители различных общественных организаций, Тюменской городской думы, административных округов, ОНФ.

Члены комиссии рассматривают предложения по благоустройству общественных пространств, эскизы, принимают участие в контроле за ходом выполнения работ, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.