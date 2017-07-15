Финальные работы на эстакаде на улице Монтажников начнутся в сентябре

фото ИА "Тюменская линия"

Начать финальные работы по возведению развязки на улице Монтажников через Транссибирскую железнодорожную магистраль строители планируют в сентябре 2017 года. Старт зависит от окончания переустройства линии электропередач в районе путепровода.

Об этом сообщил корреспонденту "Тюменской линии" начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

"Завершена корректировка проектной документации. После получения подтверждения о достоверности сметной стоимости мы зайдем в торги на определение подрядной организации на завершение всего комплекса работ по строительству этой развязки", - пояснил он.

В данный момент на объекте ведутся работу по переустройству линии электропередач напряжением в 110 кВТ для того, чтобы появилась возможность заняться оставшимися седьмым и восьмым съездами.

Владислав Соколов