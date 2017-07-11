Продажи электронных билетов на поезда выросли на треть

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Более 1,2 млн электронных билетов на поезда дальнего следования продал Уральский филиал СвЖД в первом полугодии 2017 года. Это на 36,3% больше, чем за шесть месяцев 2016 года, сообщает пресс-служба компании.

Доля электронных билетов в первом полугодии 2017 года составила 39,8% от общего количества проездных документов, реализованных на Свердловской магистрали. Ежедневно электронные билеты на поезда дальнего следования покупают в среднем 6,9 тыс. пассажиров.

Для оформления электронных билетов используются различные каналы продаж. Оформить проездной документ можно на портале АО "РЖД". В декабре 2016 года на официальном сайте компании был обновлен пользовательский интерфейс покупки билетов. Для удобства пассажиров разработана упрощенная форма покупки, благодаря которой приобрести билет можно в три шага (в старой версии – семь шагов). Также стал доступен сервис по оплате билетов с использованием технологии оплаты электронными деньгами ("Яндекс.Деньги".)

Кроме того, активным спросом пользуется мобильное приложение "РЖД" по продаже билетов на поезд. С февраля 2016 года оно было доступно для бесплатного скачивания владельцам смартфонов на платформе Android, а с апреля 2017 года запущено для платформ iOS и Windows Mobile.

С помощью приложения "РЖД Пассажирам" можно не только узнать расписание поездов, купить билеты на поезда дальнего следования и проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, но и отслеживать бонусный счет, покупать и применять транспортные карты, хранить электронные билеты. Пользователям доступны и дополнительные опции: навигация внутри зданий столичных вокзалов, показ объявлений об изменении расписания поездов, часто задаваемые вопросы.

По-прежнему популярны у пассажиров СвЖД транзакционные терминалы. За шесть месяцев 2017 года с помощью ТТС (транзакционный терминал самообслуживания) оформлено 50 тыс. проездных документов (кроме того, распечатано 337 тыс. билетов, ранее оформленных на сайте). Услугами ТТР (транзакционный терминал регистрации) воспользовались 98,6 тыс. человек.

Напомним, с помощью ТТС пассажир имеет возможность в режиме реального времени приобрести проездной документ на поезд дальнего следования, оплатив проезд банковской картой. При этом он получает билет установленного образца и чек, подтверждающий факт списания средств с банковской карты. Также посредством ТТС можно самостоятельно получать справочную информацию через автоматизированную систему (АСУ) "Экспресс". ТТР дают возможность пассажиру распечатать бумажную версию билета, купленного через Интернет.

Соб. инф.