Запсибкомбанк продолжает успешное развитие. Итоги первого полугодия 2017 года

В рамках реализации Стратегии развития 20+ на 2016-2018 гг. ПАО "Запсибкомбанк" отчитался об успешных результатах деятельности за первое полугодие 2017 года. За 6 месяцев текущего года банк заработал рекордный объем чистой прибыли, который составил 974,2 млн рублей, что в 3,5 раза выше результата за аналогичный период прошлого года. Данный показатель отражает устойчивость развития кредитной организации и уверенное движение в выполнении главной цели Стратегии 20+.

Капитал банка на 1 июля 2017 года составил 14,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,5 млрд рублей, или на 3,7%. Запсибкомбанк, являясь участником государственной программы докапитализации, продолжает выполнять обязательства по увеличению собственных средств (капитала) и увеличению задолженности предприятий приоритетных секторов экономики и населения.

В рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6,5) Запсибкомбанк осуществляет кредитование юридических лиц по сниженным фиксированным процентным ставкам.

Запсибкомбанк сохраняет устойчивые позиции на рынке Тюменской области и Уральского региона. На протяжении последних двух лет банк стабильно находится на третьем месте в рейтингах аналитического центра "Эксперт Урал" по величине вкладов физических лиц и по величине средств юридических лиц.

Достигнутые результаты деятельности позволяют банку занимать высокие позиции и в общероссийских рейтингах ведущих агентств. Так, по данным журнала "Профиль", на 1 июня 2017 года банк находится на 55 месте в рэнкинге по размеру чистых активов и 61 место по капиталу.

Высокий уровень надежности банка был отмечен сразу несколькими экспертами. В марте этого года журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых надежных российских банков, в котором Запсибкомбанк занял 38 место, поднявшись за год на пять ступеней. В апреле 2017 года банк стал победителем в номинации "Надежные руки" на ежегодной премии "На пике формы", учрежденной журналом "Эксперт-Урал" совместно с PricewaterhouseCoopers, и был отмечен как "финансовый институт, сохранивший кредитную поддержку бизнеса и добившийся высокого доверия со стороны предпринимательства". В рейтинге "Самые надежные из 100 крупнейших российских коммерческих банков", составленным журналом "Профиль" на 1 апреля 2017 года, Запсибкомбанк занял 29 место.

Кредитный рейтинг Запсибкомбанка подтвержден агентством S&P Global Ratings на уровне "В+/В", агентством "Эксперт РА" - на уровне "A+". В июне 2017 г. агентство S&P улучшило прогноз по рейтингам банка с "Негативного" на "Стабильный" в связи с устойчивостью операционных показателей. Высокое качество активов Запсибкомбанка, стабильные показатели капитализации и прибыльности деятельности, а также быстрое восстановление после резкого повышения ставок в 2014 году, стали основными факторами повышения прогноза по рейтингу.

"Подтверждая статус надежного партнера перед своими клиентами, Запсибкомбанк продолжает развитие в соответствии с утвержденной на 2016-2018 гг. Стратегией 20+. Подводя промежуточные итоги в середине стратегического периода, мы отмечаем высокий уровень выполнения стратегических ориентиров. Добиться текущих финансовых результатов позволили высокопрофессиональный подход к управлению активами и пассивами и качественная система риск-менеджмента", - отмечает президент Запсибкомбанка Дмитрий Горицкий.

За трехлетний период Запсибкомбанк планирует заработать 4 150 млн рублей чистой прибыли, к концу 2019 года чистые активы составят 130 млрд рублей, а среднегодовая рентабельность активов должна превысить 1,24%.

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