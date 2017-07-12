Юные помощники музея-заповедника навели порядок в саду Ермака

Фото пресс-службы ТИАМЗ

Стало доброй традицией, что летом справиться с потоком туристов Тобольскому музею-заповеднику помогают старшеклассники города в рамках партнерского проекта музея с комитетом по делам молодежи администрации Тобольска.

Ребята из трудового отряда "Кремлевский десант" выступают в роли помощников смотрителей и экскурсоводов, помогают в проведении мероприятий на музейных объектах.

На этой неделе отряд юных помощников музея выступил с инициативой очистить территорию сада Ермака от мусора, рассказали в пресс-службе ТИАМЗ.

Согласно одной из версий, идея поставить в Тобольске памятник легендарному атаману принадлежит ссыльным декабристам, по воле судьбы в разные годы проживавших в сибирской столице. Однако распоряжение о строительстве памятника было отдано лично императором Николаем I. В течение нескольких лет на одном из уральских заводов был изготавлен монумент по проекту архитектора Александра Брюллова (брата художника Карла Брюллова).

Первоначально памятник хотели установить на Панином бугре, но затем было решено, что лучшее место на Чукманском мысу, где монумент будет виден всем, кто поднимается в гору по Никольскому взвозу. Торжественное открытие памятника "Покорителю Сибири Ермаку" состоялось 23 августа 1839 года. Сад Ермака является также памятником природы. Ели, липы, пихты, сосны, кедры, лиственницы были высажены здесь еще в середине XIX века.

Уже в наше время в саду Ермака появились пешеходные тротуары, скамейки, урны, детская площадка, амфитеатр на 150 мест, проведено освещение. Сегодня, после уборки территории, одно из любимых мест отдыха тоболяков, откуда открывается прекрасный вид на подгорную часть Тобольска и кремль, выглядит еще красивее.