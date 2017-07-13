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Названы самые богатые российские чиновницы и женщины-политики

14:09 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.duma.gov.ru

Forbes Woman представил Топ-10 служащих федеральных органов власти в России, которые задекларировали самые высокие доходы по итогам 2016 года. В общей сложности их доход составил почти 220 млн рублей, передает "Лента.ру".

При составлении списка учитывались данные деклараций депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и кабинета министров, а также чиновников из администрации президента.

"Больше всего в нашем рейтинге чиновниц депутатов Госдумы — они заняли семь строчек из десяти. Представительница нижней палаты парламента занимает первую строчку — это депутат от "Единой России" Татьяна Соломатина", — отмечает русскоязычная версия журнала. Парламентарий заработала более 56 млн рублей.

Зампред Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") занимает третью позицию, она заработала 24,5 млн. Еще один депутат-единорос Елена Панина — на пятом месте (16,5 млн). За ней следует коллега по фракции Наталья Назарова (15,7 млн). На последних трех строчках также расположились законодатели из нижней палаты парламента: Светлана Савицкая (15,4), Валентина Терешкова (12,3) и Валентина Рудченко (10,5).

В топ также вошли два сенатора — вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, представляющая Тыву в Совфеде (вторая позиция, 28,7 млн рублей), и председатель Совфеда Валентина Матвиенко (четвертая строчка, 22,9 млн).

Из состава кабмина в список самых богатых чиновниц вошла только зампред правительства Ольга Голодец (седьмое место, 15,6 млн).

При этом в перечень не попала ни одна представительница администрации президента. Кроме того, в топ не вошли и сотрудники Банка России.

"Служащие Центрального банка не являются федеральными чиновниками и, как следствие, в рейтинг не включаются", — отметил автор материала Forbes.

Соб. инф.

Теги: Совет Федерации , рейтинг , Forbes , Ольга Голодец , Госдума

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