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Безоблачная погода в Тюмени – повод посмотреть на ночное небо

18:32 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Редкие июльские дни без плотных облаков и дождя – хорошая возможность понаблюдать за астрономическими объектами в Тюмени.

По данным Аstronet, до 16 июля можно увидеть яркие кометы, астероиды и только часть планет Солнечной системы.

Из последних самыми доступными для июльских наблюдений остаются Юпитер и Сатурн. Газовый гигант Юпитер поднимается над горизонтом еще днем и хорошо виден вечером и ночью как самая яркая желтоватая звезда в созвездии Девы. Уже в небольшой любительский телескоп можно рассмотреть полосы на диске планеты и четыре самых больших спутника Юпитера (Ио, Европа, Каллисто и Ганимед).

Видимость Сатурна растягивается на почти на всю ночь. Планета восходит у южного горизонта в 19 часов и скрывается перед самым рассветом. Особенно интересно наблюдать Сатурн в телескоп или мощный бинокль, когда отчетливо видно кольцо планеты. При большем увеличении можно различить расстояние между кольцами – щель Кассини.

В утренних сумерках в созвездии Тельца появляется Венера. Планета движется в одном направлении с Солнцем между Гиадами и Плеядами. Блеск ее настолько сильный, что наблюдать Венеру можно и невооруженным глазом. В телескоп различим уже четкий овал Венеры и ее фазы.

Без телескопа не найти на небе Уран и Нептун. Обе планеты восходят до полуночи, но они настолько далеки от Земли, что различить их на ночном небе невозможно. Заметить невооруженным глазом Уран можно будет только в конце лета, осенью и зимой и при идеальных условиях наблюдения. В остальных случаях для поиска Урана понадобится телескоп с увеличением от 80 крат. Чтобы рассмотреть Нептун, понадобится еще более мощная оптика.

Нельзя будет увидеть в июле Марс и Меркурий. Первый закончил вечернюю видимость, а на утреннем небе появится только в августе. Меркурий пока доступен для наблюдений лишь в южных широтах.

Из астероидов в середине июля заслуживают внимания Веста в созвездии Льва, Геба в Змееносце, Гигея в Стрельце и Ирида в Рыбах. Из основных метеорных потоков на неделе активны Персеиды.

Среди комет можно понаблюдать за C/2015 V2 (Johnson), она движется по созвездию Девы. В Овне можно найти комету C/2015 ER61 (PanSTARRS), а в Скорпионе – яркую комету Кларка. Точное расположение небесных тел на конкретную дату можно рассчитать здесь.

Евгения Шевцова

Теги: астрономия

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