Продавец заплатит пятьдесят тысяч рублей за продажу пива подросткам

Фото ИА "Тюменская линия"

На 50 тыс. оштрафована продавщица в Тюмени за продажу пива подросткам.

Как следует из материалов уголовного дела, 14 июля 2016 года 49-летняя Елена Кузнецова продала 14-летнему подростку две банки пива стоимостью 75 рублей, за что в августе 2016 года была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 тыс. рублей. Должных выводов она для себя не сделала и 18 февраля 2017 года продала 17-летнему подростку банку пива за 68 рублей. Несовершеннолетнего с алкоголем увидели инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, которые забрали у него пиво и доставили в полицию.

В отношении продавщицы было возбуждено уже уголовное дело. Суд назначил Кузнецовой штраф в размере 50 тыс. рублей в доход государства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.