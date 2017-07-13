up

13.07.2017 четверг

EUR 69.4494

USD 60.6227

В Тюмени 18..20 С 1 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Продавец заплатит пятьдесят тысяч рублей за продажу пива подросткам

15:59 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

На 50 тыс. оштрафована продавщица в Тюмени за продажу пива подросткам.

Как следует из материалов уголовного дела, 14 июля 2016 года 49-летняя Елена Кузнецова  продала 14-летнему подростку две банки пива стоимостью 75 рублей, за что в августе 2016 года была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 тыс. рублей. Должных выводов она для себя не сделала и 18 февраля 2017 года продала 17-летнему подростку банку пива за 68 рублей. Несовершеннолетнего с алкоголем увидели инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, которые забрали у него пиво и доставили в полицию.

В отношении продавщицы было возбуждено уже уголовное дело. Суд назначил Кузнецовой штраф в размере 50 тыс. рублей в доход государства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теги: несовершеннолетние , алкоголь , уголовное дело , прокуратура

Последние новости

16:21 Тюменка завоевала европейскую медаль по боксу Фото
16:10 Порт Сабетта принял более пятидесяти международных морских и авиарейсов
15:59 Продавец заплатит пятьдесят тысяч рублей за продажу пива подросткам
15:48 Жилищный кодекс РФ нуждается в уточнении, считают эксперты народного фронта
15:37 Тобольские водители стали ездить аккуратней
15:26 В Тюменской области обновляют автопарк школ
15:15 Викуловчане привезли награды с международного фестиваля в Сочи
15:04 В сезон отпусков приемные председателя "Единой России" продолжают работу
14:53 Завод "Электросталь Тюмени" выходит на рынок конструкционного проката
14:42 ОНФ намерен вмешаться в судьбу памятников архитектурного наследия
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области обновляют автопарк школ

Владимир Якушев: логистика - одна из точек роста региональной экономики

Владимир Якушев поручил принять меры по улучшению качества молока от ЛПХ

Политика

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Рейтинг "Единой России" растет

Экономика

Порт Сабетта принял более пятидесяти международных морских и авиарейсов

Завод "Электросталь Тюмени" выходит на рынок конструкционного проката

Первый российский эмансипированный стартапер из Тюмени получил поддержку венчурного инвестора

Общество

Жилищный кодекс РФ нуждается в уточнении, считают эксперты народного фронта

Тобольские водители стали ездить аккуратней

Викуловчане привезли награды с международного фестиваля в Сочи

Спорт

Тюменка завоевала европейскую медаль по боксу

Футбольное поздравление с Днем города подготовили в Тюмени

Тюменка вышла в полуфинал греческого турнира

Происшествия

Продавец заплатит пятьдесят тысяч рублей за продажу пива подросткам

В Армизонском районе у местного жителя изъяли марихуану

В Тюменской области пропала молодая женщина, возбуждено уголовное дело
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+