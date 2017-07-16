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Водители - дальнобойщики поддержали социальную кампанию "Дороги без ДТП"

17:29 16 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото УМВД России по Тюменской области

Соблюдать скоростной режим и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения призвали водителей большегрузных автомобилей и автобусов сотрудники Госавтоинспекции Заводоуковского городского округа во время массового мероприятия по дорожной безопасности на федеральной автодороге Тюмень-Омск. На автодорогах страны столкновения транспортных средств этой категории влекут особенно тяжкие последствия.

Особое внимание инспекторы уделили водителям транзитного транспорта, следующего на дальние расстояния, напомнив им о необходимости чаще останавливаться для отдыха и не садиться за руль в утомленном состоянии.

Десятки водителей-дальнобойщиков и водителей автобусов поддержали стартовавшую в Тюменской области социальную кампанию #ДорогиБезДТП, поделившись своими идеями и пожеланиями на плакатах для других участников дорожного движения.

Автоинспекторы отметили, что водители автобусов и большегрузов понимают, какая ответственность лежит на них и надеются, что другие автомобилисты будут законопослушны на дорогах, сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: безопасность движения , Госавтоинспекция , Заводоуковский городской округ

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