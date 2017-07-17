Двадцать два новых автобуса вышли на городские маршруты

Фото из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте"

22 новых ЛиАЗа вышли на магистральные маршруты №№ 13, 17, 19, 54 из Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия № 2 17 июля.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, автобусы зеленого цвета, оснащены спереди и справа электронными табло. Внутри салона есть электронный информатор, транслирующий текущее время, дату, температуру наружного воздуха.

Машины Ликинского автозавода перед выходом на линию прошли предподготовку: проверку уровня масла, давления в шинах, работу фар, техническое обслуживание.

Автобусы доверили одним из лучших водителей предприятия, у которых нет нарушений правил дорожного движения за последние три года. Автобус вмещает 108 человек одновременно. Предусмотрена здесь и перевозка людей с ограниченными возможностями здоровья. Автобус низкопольный: отсутствие ступенек позволяет с легкостью как входить и выходить, так и передвигаться по салону. Для подъема и спуска особых людей на полу перед входной дверью устроена аппарель, которую при необходимости водитель раскладывает и тем самым создает пологий переход между тротуаром и полом автобуса. Сообщить шоферу о такой необходимости можно при помощи специальной кнопки "Вызов водителя", расположенной с наружной стороны автобуса справа от дверей. Внутри салона предусмотрена просторная площадка, куда может поместиться коляска. Откидной регулируемый по высоте поручень создаст безопасное пространство для перевозки, а специальная система пневматического управления позволяет наклонять салон ближе к тротуару на 5 см.

Видеонаблюдение – одно из принципиальных отличий новых ЛиАЗов. Каждый оснащен семью видеокамерами: пять внутри салона, одна в кабине водителя и одна, направленная на улицу. Монитор, на который выведено изображение, находится в кабине.

В салонах новых автобусов предусмотрена система кондиционирования. Разработан специальный регламент использования кондиционера в зависимости от температуры наружного воздуха. Кроме того, предприятие при заказе автобусов учитывало наработанный ранее опыт эксплуатации различных отопителей. Здесь установлена максимально эффективно зарекомендовавшая себя модель, так что с отоплением автобуса зимой проблем быть не должно.

По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Игоря Фролова, всего на улицы Тюмени планируется вывести 166 новых автобусов, включая 22 сегодняшних новичка. В дальнейшем новые машины появятся и на других городских маршрутах. Ближайшее обновление автобусного парка запланировано на конец июля.

Новые муниципальные контракты с перевозчиками на 2018-2020 годы должны быть заключены в сентябре, когда состоится аукцион "Осуществление регулярных пассажирских перевозок". Одним из его условий будет поэтапное обновление подвижного состава автотранспортного предприятия. Установлен также ценз на возраст автопарка: по требованиям новых контрактов, максимальный возраст для автобусов малой вместимости будет составлять 7 лет, для больших машин – девять, что позволит удержать средний возраст городских автобусов на достигнутом уровне в пять лет. Таким образом, пассажиров Тюмени будут обслуживать "молодые" автобусы.