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Тюмень похвалили за организацию финала конкурса "Славим человека труда!"

19:01 22 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Организацию финала конкурса "Славим человека труда!" в Тюмени высоко оценил заместитель полномочного представителя президента России Борис Кириллов на заседании организационного комитета конкурса.

Губернатору региона Владимиру Якушеву он выразил отдельную благодарность от имени полномочного представителя президента РФ в УФО Игоря Холманских.

Борис Кириллов отметил, что продолжается подготовка к новому циклу соревнований. В 2017 году программа изменится. По предложению регионов и учитывая опыт предыдущих лет, конкурс "Славим человека труда!" пройдет по девяти рабочим специальностям, трем инженерным компетенциям и трем номинациям в области "Народные художественные промыслы".

Завершится цикл традиционной торжественной церемонией чествования победителей и призеров. По предварительной договоренности, в 2017 году ее примет Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.

Теги: Ямал , Владимир Якушев , Славим человека труда

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