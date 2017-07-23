Тюмень похвалили за организацию финала конкурса "Славим человека труда!"

admtyumen.ru

Организацию финала конкурса "Славим человека труда!" в Тюмени высоко оценил заместитель полномочного представителя президента России Борис Кириллов на заседании организационного комитета конкурса.

Губернатору региона Владимиру Якушеву он выразил отдельную благодарность от имени полномочного представителя президента РФ в УФО Игоря Холманских.

Борис Кириллов отметил, что продолжается подготовка к новому циклу соревнований. В 2017 году программа изменится. По предложению регионов и учитывая опыт предыдущих лет, конкурс "Славим человека труда!" пройдет по девяти рабочим специальностям, трем инженерным компетенциям и трем номинациям в области "Народные художественные промыслы".

Завершится цикл традиционной торжественной церемонией чествования победителей и призеров. По предварительной договоренности, в 2017 году ее примет Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.