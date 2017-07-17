Продукцию Ишимского мясокомбината отправили для исследования в Москву

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Десять партий продукции "Ишимского мясокомбината" направили в Москву на исследования в лабораторию.

В мае 2017 года на предприятии прошла проверка десяти образцов колбасных изделий и специалисты Россельхознадзора выявили наличие антибиотиков в колбасе "Армавирская".

как сообщает пресс-служба Ишимского мясокомбината, на предприятии сразу ввели усиленный контроль за качеством продукции (говядины), поступающей из фермерских хозяйств. В санитарной чистоте сырья собственного производства (свинины), предприятие уверено на 100 %. Во-первых, потому, что данную группу препаратов ветеринары не применяют. Во-вторых, своих животных, которые получали антибактериальное лечение, перед убоем выдерживают на карантине.

Предстоит разобраться, является ли выявленный факт ошибкой, потому что в других, взятых на исследование образцах, которые производились из того же сырья в то же время, следов антибиотиков обнаружено не было. Для этого десять партий продукции будут отправлены в Москву, где есть квалифицированные в данном вопросе лаборатории.

Кроме того, при поставке на предприятие говядины по договору на забой принимается только голодный скот, потому что обнаруженный препарат вводят с кормом, а период его выведения составляет один час.

"Ишимский мясокомбинат дорожит своей репутацией и мнением потребителя и не может позволить себе умышленно допускать подобные нарушения. Ситуация находится под личным контролем директора предприятия Ивана Рыбакова", - отмечает пресс-служба предприятия.